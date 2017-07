Tunisie: Dans le vif du sujet !

L'équipe de Naft Al Wasat a utilisé une vieille ruse : jouer le bloc bas et opérer par des contres… Plus »

Le staff technique sfaxien aura toutefois à superviser de plus près le degré de forme de l'ensemble de l'effectif mis à sa disposition, à travers le tournoi amical de Tabouk, auquel le CSS prendra part à partir du mardi 1er août et où il affrontera l'équipe saoudienne «Eshabab», le mercredi 2 août, puis celle d'«El Watan», le vendredi d'après.

Ceux-ci ont été par ailleurs sollicités au cours du match amical disputé lundi dernier, à l'annexe du «M'hiri», contre les élite du club, et qui s'est soldé par une large victoire des seniors, ponctuée d'un net 4 buts à zéro (buts de Firas Chaouat à deux reprises, Mohamed Ali Ragoubi, et du jeune de l'équipe «espoir», Ali Korbi, contre son camp.

Vingt-sept joueurs ont été retenus pour cette mise au vert. Parmi eux, on retient surtout les noms de certains joueurs qui viennent de rejoindre les rangs du club, comme Aymen Harzi, Mohamed Ali Ragoubi et Raymond Monday.

