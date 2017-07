Sénégal: Thierno Alassane Sall démissionne de l'APR et annonce un cadre d'action

Il a critiqué les méthodes de l'APR et rappelé que face aux périls qui se profilent à l'horizon, "la fidélité à nos valeurs de dignité, d'abnégation et d'honnêteté commande une position claire et sans équivoque contre cette entreprise d'affaiblissement de notre démocratie et de nos institutions".

Limogé mardi 2 mai 2017 par le président de la République, Macky Sall, Thierno Alassane Sall a affirmé que "cette alliance n'est plus fidèle aux idéaux qui fondent la République et inspirent la démocratie".

L'APR "n'est plus une alliance de femmes et d'hommes d'égale dignité", a-t-il regretté, dénonçant la gestion dont il fait l'objet.

Thiès 26 juil (APS) - L'ancien ministre de l'Energie et du Développement des énergies renouvelables, Thierno Alassane Sall, a annoncé, mercredi, à Thiès sa démission de l'Alliance pour la République (APR, pouvoir) et la mise en place d'un cadre d'action approprié pour la poursuite de son combat politique.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.