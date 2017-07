Cameroun: Affaire Express Union-MTN-Orange - Le Minpostel siffle la fin des hostilités

Selon Express Union, cette augmentation démesurée des frais par l'opérateur Orange Cameroun a pour but de favoriser l'essor de son service au détriment du service Express Union mobile money, d'empêcher le développement des services de transfert d'argent et de paiement par Express Union mobile money et de décourager sa clientèle avec ce coût prohibitif.

A la suite des plaintes auprès de l'Agence de régulation des télécommunications et au tribunal de première instance de Yaoundé-Centre administratif, l'entreprise sud-africaine avait rétabli le code USSD *050#, le 02 février 2017. Selon une source, le 31 mai 2017 à la surprise générale, MTN Cameroon a à nouveau suspendu le menu du code USSD *050#. Pour ce qui est d'Orange Cameroun, le 21 juin 2017, elle a augmenté de plus de 600% le coût d'accès au portail USSD *050#, passant de 20 FCFA à 153 FCFA. Les frais d'accès à ce portail ont toujours été de 20 FCFA depuis 2014, correspondant au coût d'un SMS.

