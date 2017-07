Angola: Filda/2017 - Ouverture de la Foire Internationale de Luanda ce mercredi

Avec six joueurs, l'Académica de Luanda est le club qui a fourni la plupart d'athlètes à la… Plus »

Organisée par le Ministère de l'Economie en collaboration avec un groupe des entreprises « Eventos Arena », la foire aura plus de 10 pays invités dont le Portugal qui sera représenté par l'association de ce pays et l'Agence pour l'investissement et Commerce Externe de Portugal (AICEP), alors que le Brésil sera coordonné par l'Agence Brésilienne de Promotion des Exportations et Investissements (Apex Brésil).

Durant quatre jours, cette foire qui est organisée sur une superficie de 16 mille mètres carrés, connaîtra la participation de plus de 200 entreprises en provenance de divers pays du monde qui vont exposer leurs produits et services avec les exposants nationaux.

Luanda — La 33ème édition de la Foire Internationale de Luanda (FILDA/2017) s'ouvre ce mercredi, à Luanda, sous le thème « Diversifier l'économie et renforcer la production nationale pour un Angola auto-suffisant et exportateur.

