Tunisie: Pari tenu !

Vingt-sept joueurs ont été retenus pour cette mise au vert. Parmi eux, on retient surtout les noms de… Plus »

Bref, le handisport tunisien promet encore des jours de gloire, et ce, grâce à des sportifs qui ont la compétition dans le sang, des responsables et des entraîneurs dévoués qui se démènent sans relâche pour assurer les conditions de réussite à nos sportifs.

D'autres sportifs sont habitués des podiums, mais se sont contentés jusque-là de médailles d'argent et de bronze. A Londres, Yassine Gharbi et Rima Abdelli ont remporté, chacun, leur première médaille d'or dans des Mondiaux d'athlétisme.

A Londres, c'était les premières consécrations dans des Mondiaux d'athlétisme pour bon nombre de nos athlètes. En effet, certains jeunes athlètes qu'on est en train de préparer pour prendre la relève sont montés pour la première fois de leur carrière sur un podium dans une échéance mondiale. Nous citerons Bilel Aloui qui a remporté l'argent aux 5.000 m, Mohamed Ali Krid et Raja Jebali médaillés de bronze respectivement au lancer du disque et au lancer du poids.

Notre pays assure la primeur sur la double échelle arabe et africaine, devançant l'Algérie, classée septième avec un total de 19 médailles dont 9 en or.

Avant le départ pour Londres, les responsables fédéraux avaient tablé sur huit médailles. Nos athlètes ont fait mieux en ramenant 24 médailles : 10 or, 6 argent et 8 bronze.

