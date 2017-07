Congo-Kinshasa: Condamné au Tripaix/Assossa, Sindika Dokolo contrattaque

Condamné dans une affaire de spoliation immobilière instruite manu militari au tribunal de paix de Kinshasa/Assossa , Sindika Dokolo a tenu à rétablir la vérité dans une lettre ouverte signée de sa main le 19 juillet 2017 et directement adressée au ministre de la Justice et Garde des sceaux, Alexis Thambwe Mwamba.

Il révèle ici que les démêlés judiciaires dirigés contre lui ne visent que « me faire condamner à tout prix ». Il reste cependant convaincu qu'« une justice indépendante et objective permettra un jour d'établir les faits » et rétablir certainement son honneur et sa dignité.

Suivant une décision du Tripaix/Assossa, coulée sous forme d'un jugement le 10 juillet 2017, Sindika Dokolo et Dokolo Luzolo ont été condamnés chacun à 12 mois de servitude pénale contre le paiement de 15 000 Usd de dommages et intérêts.

Principale cible dans ce procès hors du commun, Sindika Dokolo a réagi depuis Luanda, sa ville de résidence. Dans une lettre datée du 19 juillet 2017 et adressée au ministre de la Justice et Garde des sceaux, avec ampliation au président de la République et divers autres autorités de l'appareil judiciaire congolais, Sindika Dokolo étale ouvertement son indignation et appelle le Garde des sceaux, garant du bon fonctionnement de l'appareil judiciaire congolais, à « mettre la justice de notre pays à l'abri de l'opprobre à laquelle de telles pratiques ne peuvent que l'exposer inéluctablement ».

Paraphrasant Montesquieu, le célèbre philosophe et écrivain français des Lumières, Sindika Dokolo note, face à la dérive du système judiciaire, qu'« il n'y a pas de pire tyrannie que celle que l'on exerce à l'ombre des lois et avec les couleurs de la justice ».

Il circonscrit à ce propos le contexte de l'affaire qui l'oppose à la succession Kusuamina. « Cette affaire porte sur les immeubles enregistrés sous Volume AW 330 folio 86 et Volume AW 330 folio 87 (commune de la Gombe), Volume AF 43 folio 40 et AF 50 folio 49 (communes de Kasa-Vubu et Bandalungwa), et Volume AT XXVI folio 95 (commune de Kimbanseke) », précise Sindika dans sa correspondance Son indignation éclate au grand jour lorsqu'il fait remarquer que « mon frère et moi avons été jugés et acquittés pour les mêmes faits et contre les mêmes parties par le Tribunal de Paix de Ngaliema sous RP 27882. Des recours ont été formés contre cette décision et l'affaire est encore pendante sous RPA 19836 devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ».

Proche de l'opposant Moïse Katumbi, dont il partage l'idéal en vue de l'alternance démocratique dans son pays, la République démocratique du Congo, Sindika Dokolo trouve dans ces élucubrations de la justice congolaise une manière subtile de le dissuader dans son engagement. « Toutes ces manœuvres, grossières au demeurant, semblent en apparence ne viser qu'un seul but : me faire condamner à tout prix ». Et de s'interroger : « Serait-ce parce que, usant de mon droit de citoyen et à diverses occasions, j'ai dénoncé la gouvernance de mon pays et appelé à un changement démocratique conformément à la Constitution et aux lois de la République? J'aimerais croire que mes opinions et mes engagements citoyens ne serviront pas de prétexte à une instrumentalisation de la justice contre moi ou ma famille ».

Du Tripaix/Ngaliema à Assossa : un mystère

Aussi appelle-t-il les autorités congolaises, particulièrement le ministre de la Justice, à la raison de façon à « mettre la justice de notre pays à l'abri de l'opprobre à laquelle de telles pratiques ne peuvent que l'exposer inéluctablement ».

A la fois concise et précise, la réplique de Sindika Dokolo a l'avantage de remettre les pendules à l'heure. C'est une interpellation qui va droit vers ceux qui tiennent les manettes de l'appareil judiciaire congolais.

Sa condamnation au Tripaix/Assossa est un mystère que les praticiens du droit peinent à élucider. Car, pour une même affaire, Sindika Dokolo a été acquitté au Tripaix/Ngaliema, avant qu'il ne soit condamné au Tripaix/Assossa. Pire, Sindika Dokolo révèle dans sa correspondance qu'« une citation directe sous RP 9039, mentionnant avoir été déposée auprès de la sentinelle d'un des voisins de ma mère par un nommé Mulumba Niati, prétendument huissier du Tribunal de Paix de Kinshasa/Ngaliema, a servi de base à notre condamnation; vérification faite, il n'existe pas de Mulumba Niati au sein de l'administration du Tribunal de paix de Ngaliema ; quant à la sentinelle mentionnée, elle nie avoir reçu un exploit à notre destination ».

Que s'est-il passé entre-temps ? Comment le Tripaix/Assossa s'est saisi d'une affaire déjà tranchée au Tripaix/Ngaliema ? Pourquoi sa condamnation a été couverte d'une célérité jamais vécue dans l'appareil judiciaire congolais ? Autant de questions qui laissent planer le doute sur l'objectivité du procès visant Sindika Dokolo et son frère, Dokolo Luzolo.

Redorer le blason maintes fois terni de la justice congolaise semble être l'attente formulée par Sindika Dokolo dans sa correspondance au Garde des sceaux Alexis Thambwe Mwamba. Son seul espoir est qu'« une justice indépendante et objective permettra un jour d'établir les faits » et de prouver toute son innocence. Et, pourquoi pas, rétablir son honneur et sa dignité de citoyen congolais.