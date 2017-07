Congo-Kinshasa: La justice qui élève

Encore une fois, comme le « dossier Katumbi », classé parmi les cas dit « emblématiques » dans l'Accord de la Saint-Sylvestre, celui-ci sent, lui aussi, l'odeur des manœuvres politiciennes. Et, par conséquent, il devrait être purement et simplement clos et classé si l'on veut laver l'affront à la justice congolaise. Sinon, c'est l'opprobre jeté sur une justice qui se vide de toute sa crédibilité pour devenir elle-même justiciable.

Sans remettre en cause les décisions des juges, la similitude est quand même flagrante. Les deux hommes ont été condamnés, en toute hâte, pour une affaire d'immeubles. La suite, on la connait. La justice est dite à la tête du client, foulant au pied toutes les règles de l'art du métier.

Copyright © 2017 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.