Afrique: Assemblée Générale FSA - Dakar abrite l'évènement jeudi

Le Fonds de Solidarité Africain et le Gouvernement du Sénégal en collaboration avecles trois principaux ensembles économiques africains, à savoir la CEDEAO, la CEEAC et le COMESA, organisent l'assemblée générale du FSA le jeudi, avec la participation des ministres et représentants des treize Etats membres.

Selon un communiqué, l'Assemblée Générale donnera l'occasion aux Etats membres de se pencher à Dakar sur la situation financière de l'organisation qui commence à renouer avec des résultats positifs, depuis 2015.

En effet, le Fonds de Solidarité Africain (FSA) a été créé le 21 décembre 1976 avec pour mission de faciliter le développement économique de ses Etats membres africains en jouant le rôle de catalyseur des systèmes financiers en vue de permettre, aux Etats et aux entreprises publiques et privées, d'une part, l'accès aux crédits destinés à financer des projets d'investissements productifs, et d'autre part, en leur facilitant la mobilisation de l'épargne locale et extérieure notamment par des interventions en garantie sur les marchés financiers.