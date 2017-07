Cameroun: Ebolowa - « Opep », ce danger permanent

Ce mode de transport est très souvent mis en cause dans les accidents de la voie publique.

Sur leur page Facebook, deux reporters, correspondants locaux d'organes de presse nationaux, affichent des images d'eux sortant couverts de poussière d'une petite voiture de transport. Ils viennent de faire, dans un « opep » plein à craquer, le trajet Ebolowa-Akom II. Guy Roger Mvondo du quotidien « Mutations » et Martin Désiré Okala, opérateur de prise de vue à « Vision 4 Télévision », veulent certes montrer une facette de « la vie de reporter », mais aussi les conditions de voyage dans un « opep » ou encore « taxi-brousse ». Ceux-ci pullulent dans l'ensemble des quatre départements de la région du Sud et constituent, d'après les statistiques fiables tenues par l'administration en charge des transports, l'une des principales causes d'accidents de la route, le plus souvent, avec pertes en vies humaines. Et voyager comme on dit, dans l'arrière-pays, impose que l'on flirte systématiquement avec le risque élevé de ne jamais arriver à destination.

L'on comprend donc pourquoi, depuis quelques mois déjà, les responsables régionaux du ministère des Transports ont fait du transport clandestin une cible à abattre. En réalité, il est question d'assainir le secteur par la régularisation de la situation administrative et matérielle des opérateurs. Car, l'on a vite constaté, lors des enquêtes ouvertes suite à un accident de la route, que les chauffeurs sont majoritairement sans permis de conduire, les véhicules sont d'un âge très avancé, sans carte grise et, bien sûr, sans certificat d'assurance. La vétusté de ces engins, parce qu'il est parfois difficile de déterminer la marque avec exactitude, s'illustre par une carrosserie bien mal en point et une pneumatique aussi lisse que la semelle d'un fer à repasser.

C'est donc dans cette vieille guimbarde que s'entassent deux dizaines d'hommes, de femmes et d'enfants de tous âges, parfois des animaux, tant à l'intérieur que sur le toit, avec de multiples bagages. Pour un voyage jusqu'au bout de la souffrance. Face à la faiblesse actuelle de l'offre les pouvoirs publics voudraient servir une alternative. Celle-ci s'appuie sur un appel adressé aux opérateurs économiques investissant dans ce secteur très porteur à se conformer à la réglementation et, surtout, à mettre à la disposition des clients-passagers des véhicules répondant aux normes techniques et de sécurité appropriées.