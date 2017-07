Cote d'Ivoire: Tennis de table - Kanaté Ali, un Ivoirien en tête de raquette à Abidjan

La veille, il s'était offert un match inoubliable face au Vietnamien Nghia Bui The. Mené deux manches à zéro, le local était revenu à 2-2 et avait sauvé quatre balles de match de suite durant la dernière, dans une folle ambiance.

Ironie du sort, celui qui vit et s'entraîne en France a en effet été victime de la paire tricolore en double mixte, avant d'être battu quatre jours plus tard par le Français Joé Seyfried (3 manches à 1) en quart de finale du tournoi simples messieurs. Mais peu importe au pensionnaire du Club Sportif de Noisy le Grand Tennis de Table (CSNTT).

Pas de médaille autour du cou mais des souvenirs plein la tête pour Kanaté Ali aux Jeux de la Francophonie 2017 à Abidjan. « Je suis plutôt satisfait de ma compétition parce que me suis incliné face au favori et numéro un du tournoi », glisse le pongiste.

