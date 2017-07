Tunisie: Place aux fondamentaux

Il est question de préparation d'avant-saison. Mais de quoi se compose cette dernière ? Il est important de prendre en compte les objectifs du club, mais également la date de reprise des matches officiels pour doser et arrêter son agenda.

La pré-saison est là pour se fixer, via des entraînements pluri-quotidiens avec une charge de travail importante.

Outre l'aspect indéniable d'un travail physique optimal (le staff gère tout de A à Z y compris l'alimentation, ... ), un travail de cohésion de groupe est souvent induit pour faire naître le fameux esprit d'équipe. Ce faisant, 28 joueurs sont actuellement soumis au jugement du technicien lombard. Ce dernier ne manquera pas de les faire suer jusqu'au retour de stage prévu le 1er août.

Marco Simone (entraîneur en chef), Andrea Legori (adjoint), Patrick Lagane (préparateur physique) et Stéphane Porato (entraîneur des gardiens) sont à pied d'œuvre du côté de la ville côtière de Tabarka en vue de dégager déjà le noyau dur des joueurs «bankables» comme on dit, en attendant les matchs amicaux pour interagir sur le groupe. A ce propos, il n'existe pas de règle précise sur le nombre de tests à effectuer. C'est très aléatoire et ça dépend de la conjoncture. En général, le staff conseille de débuter par «plus faible» pour finir par des adversaires plus sérieux.

De l'entraînement à la performance

Le football, sport roi par excellence, est un sport collectif faisant appel à des qualités importantes de technique et de coordination.

En situation de match, physiquement, le joueur doit réitérer, pendant 90', un grand nombre d'actions intenses de courte durée avec des temps de récupération semi-active de l'ordre de 30 secondes (selon les pontes de la préparation physique).

Tout cela se peaufine et se met en condition maintenant, lors du pré-travail foncier effectué. Pour les nouveaux tels que Fabrice Ondama, Lawrence Lartey, Abdulatif Anabila, Yassine Chammakhi, Khalil Aounallah et Mansour Ben Othman (de retour de prêt), il s'agit à terme (via des exercices spécifiques) de réitérer des actions explosives entrecoupées de temps de récupération.

Les joueurs précités sont d'ailleurs fortement sollicités en ce moment par le plateau technique. L'explosivité, la vivacité, l'endurance de sprints, l'endurance-aérobie, et à un niveau moindre, les sollicitations lactiques : que des registres physiques auxquels les entraînements actuels font appel.

Des séances cohérentes, variées et efficaces pour une saison réussie. C'est le but à atteindre et il faut forcément y mettre les moyens humains et financiers (logistique, support, financement). Avoir des joueurs vifs, explosifs et endurants demande de la persévérance à tous les niveaux. A cet effet, le rôle du nouveau préparateur physique est essentiel pour toucher au but.

Car même en terme de prévention des blessures, pour Patrick Lagane, il est important de cerner les articulations et les muscles sollicités pour prévenir les risques en tout genre.

Que de joueurs ont achevé leur saison avant même de l'avoir entamé! Aux adducteurs sollicités dans la plupart des gestes comme les frappes de balle, les dribbles, les crochets, les passes du ballon de l'intérieur du pied. Aux ischios jambiers mis à l'épreuve lors des démarrages et des sprints. Aux quadriceps et mollets du genou sollicités. Une attention de tous les instants doit être de mise en vue de prévenir à terme au lieu de soigner.

A ce propos, si tout est inter-lié en football, les joueurs doivent aussi se prendre en main. En clair, ils doivent être conscients que certains excès retardent à terme leur retour au sommet. D'où le recours pour Marco Simone et ses collaborateurs au travail foncier d'avant-saison, tout comme la plupart des équipes pros d'ailleurs. Il faut comprendre que tous les entraînements qui suivent dans la saison s'appuient sur la solidité de ce socle qu'est le travail foncier. Cette année, le CA n'a pas vraiment eu de répit, ni de vacances d'ailleurs. Juste une courte trêve estivale pour faire souffler les organismes. Juste une poche d'oxygène pour ne pas tomber dans la lassitude. Et revoilà le CA de retour aux affaires en prévision d'une saison qui s'annonce chargée.