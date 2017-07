Tunisie: Un découvert de 26,34%

La primauté, donc, est accordée au onze national autour duquel tout doit tourner et au… Plus »

Les statistiques de l'Apii ont également montré que les importations industrielles ont connu des augmentations pour tous les secteurs. Ces augmentations varient entre 7,1% pour le secteur des industries du cuir et de la chaussure et 58,7% pour le secteur des industries agroalimentaires.

Il en est de même pour le secteur des industries du cuir et de la chaussure dont les exportations ont augmenté de 7,6% avec 613,4 MD contre 569,9 MD durant les six premiers mois 2016.

Le secteur des industries du textile et de l'habillement n'a pas été en reste avec des exportations de l'ordre de 3024,3 MD contre 2720,2 MD durant les six premiers mois 2016, soit une augmentation de 11,2%.

La hausse enregistrée au niveau des exportations est due essentiellement au secteur des industries mécanique et électrique, dont les exportations ont atteint 7482,8 MD, contre 6447, 8 MD durant les six premiers mois 2016, soit une progression de 16,1%, a expliqué l'Apii sur son site officiel.

