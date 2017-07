Tunisie: Voyage d'enfer par chemins de fer

Une vraie honte pour notre pays, surtout que plusieurs touristes avaient pris ce train qui rappelait ceux qui circulaient dans les années 40-50 du siècle dernier dans certains pays sous-développés et surpeuplés.

Ainsi avaient voulu ces messieurs de la Sncft, notre compagnie nationale des chemins de fer. Car a-t-on idée de laisser partir un train sur une si longue distance, un dimanche, composé de quatre wagons seulement, dont un pour la première classe et un dont la moitié est occupée par la buvette ?

Pourquoi alors continuer à vendre les billets aux pauvres voyageurs, non conscients du calvaire qu'ils allaient vivre, persuadés, comme ils l'étaient, qu'ils allaient voyager assis dans un train climatisé? Et même s'ils avaient été avertis qu'il y avait surbooking (ce que le guichetier n'avait pas fait), la compagnie aurait dû arrêter à un seuil acceptable la vente des billets.

C'était l'enfer. Quand le train n° 13/5/72 DC, en provenance de Tozeur, via Gafsa et Sfax, s'arrêta à El Jem (200km au sud de Tunis) vers 12h10, en direction de la capitale, il était déjà plein à craquer. La mêlée devant les portières finit par nous hisser en plein dans la foule qui s'entassait déjà dans l'aire d'entrée-sortie du wagon, cinq m2 au plus. A l'intérieur, le wagon était archicomble... de voyageurs debout.

C'était un corps-à-corps humiliant et insupportable, surtout pour les femmes et les enfants. Des cris, des plaintes, des altercations et toute la misère de la promiscuité. Et l'entassement des bagages par terre rendait impossible le fait même de changer un peu de position. Sirocco, poussière et même parfois plein de petits déchets nous frappaient en plein visage.

Ajoutons à cela le fait que de temps en temps l'un des voyageurs allume une cigarette et c'est la chamaille, car ladite aire est, en temps normal, concédée aux fumeurs. Heureusement qu'après deux ou trois incidents de ce genre les fumeurs avaient fini par comprendre.

Au milieu de tout ce magma de corps suants et haletants, les enfants pleuraient car non seulement ils n'en pouvaient plus mais aussi parce qu'ils suffoquaient. Exténué, un voyageur n'a trouvé d'autre solution que de se réfugier dans les minuscules toilettes dégueulasses et puantes.

Un peu plus de trois heures et demie de vraie torture, d'humiliations de tous genres, par la faute de responsables irresponsables, tapis dans leurs bureaux climatisés, bénéficiant de voitures de fonction et surtout de l'impunité.

Nous n'aurions pas dû rédiger un article de presse pour dénoncer ces crimes, mais une note, en bonne et due forme à l'intention de monsieur le procureur de la République, car les responsables de ce genre d'agissements inhumains doivent absolument être traduits devant la justice.