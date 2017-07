Tunisie: Kamef Eltaïef, cet incontournable politicien de l'ombre

Il s'est peu à peu érigé en incontournable roseau pensant du Sahel tunisien, cette région qui a fourni, depuis l'indépendance, de nombreux cadres politiques et commis de l'Etat.

Son amitié avec Ben Ali, bien antérieure à la prise de pouvoir par celui-ci, lui a valu d'être son conseiller de l'ombre et son meilleur chasseur de têtes entre le 7 novembre 1987 et la fin de l'année 1991, lorsqu'il s'opposa fermement au mariage d'avec Leïla Trabelsi, la circoncision de son fils ayant marqué la rupture spectaculaire, puisque Ben Ali avait menacé de disgrâce tous ceux qui y assisteraient.

Et cette disgrâce va frapper violemment tout l'entourage de Kamel Eltaïef et tous les ministres et responsables qui avaient fait le «mauvais choix».

Les démocrates et opposants de l'époque, encore bercés par les promesses de la Déclaration du 7 novembre, n'appréciaient pas le droit de regard que s'arrogeait cet homme d'affaires sahélien, riche héritier d'un grand entrepreneur du pays. Mais tous sollicitaient ses grâces lors de rendez-vous furtifs dans son bureau de la rue de Beyrouth minutieusement négociés sur de longues semaines par des intermédiaires aussi convoités que publiquement décriés.

Mais la disgrâce n'avait pas coupé les ailes de Kamel Eltaïef qui, assidu aux réceptions de l'ambassade US, se rapprochait de la Ligue des droits de l'Homme, de la gauche et des opposants démocrates, devenant ainsi leur protecteur et leur conseiller. Et de publier un article incendiaire dans le quotidien «Le Monde» critiquant l'évolution du régime et la percée des mafias, tout en proposant un programme de réformes démocratiques que l'opposition partageait, mais dont elle ne pouvait se réclamer de peur que Kamef Eltaïef ne la supplante...

Puis vint la répression anti-islamiste de 1992 et Kamef Eltaïef devenait le recours de tous les opposants, qui se succédaient donc au siège de son entreprise à La Soukra.

Les hommes politiques sortis de l'ombre au lendemain de la révolution ont tous, à un moment ou à un autre, dû passer par La Soukra pour solliciter l'appui d'Eltaïef ou des Sahéliens, ou pour débattre des options qui s'imposaient au pays lors des crises majeures.

Depuis la révolution, son avis a plus d'une fois pesé dans la balance, car il est consulté et écouté, y compris par les islamistes, mais les cassures sont nombreuses. Comme la tentative d'avoir sa tête sous la Troïka, qui a vu les fameuses «ligues de protection de la révolution» tenter d'investir son domicile pour l'en extirper de force. Puis le pouvoir céda...

Maintenant, se posent effectivement l'ampleur de sa discrète «puissance de frappe» et l'étendue de son lobbying qui font de lui un adversaire coriace craint par tous les courants, avec une note particulière de la part d'Ennahdha qui semble déceler en lui une forte capacité de résistance aux rêves islamistes qui ont déstabilisé le pays depuis la révolution et que Béji Caïd Essebsi a réussi à ramener à la raison.

Alors pourquoi cette nouvelle offensive nahdhaouie visant à lui coller une étiquette de corrompu ou de corrupteur, lui qu'on ne peut accuser que d'avoir soutenu les opposants à Ben Ali puis les candidats démocrates opposés à l'islam politique ?

A moins qu'on ne cherche à brouiller les cartes et noyer le poisson en détournant les regards qui se sont braqués sur Chafik Jarraya.