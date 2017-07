Tunisie: Bouchamaoui, président de la commission d'organisation des coupes interclubs

La primauté, donc, est accordée au onze national autour duquel tout doit tourner et au… Plus »

Il a également été décidé que les mandats de membre du conseil de la Fifa et du comité exécutif de la CAF ne sont plus cumulables.

Réformes des statuts et non cumul des mandats

Le nombre de commissions permanentes de la CAF a été revu à la baisse, passant de 19 à 11. Le Comité exécutif a procédé à la nomination des présidents et vice-présidents des commissions permanentes dont les membres seront désignés dans un futur proche. Le Tunisien Tarek Bouchamaoui, membre du conseil de la Fifa, a été désigné à la présidence de la commission d'organisation des compétitions interclubs et de la gestion du système d'octroi des licences de clubs. Et pour rappel, Wadii Jary, président de la Fédération tunisienne de football, s'est vu confier la vice-présidence de deux commissions, celle de l'organisation du Championnat d'Afrique des nations (Chan) et du développement de futsal et beach-soccer.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.