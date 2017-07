Ile Maurice: Axe drogue-monde hippique - l'ICAC saisit le cheval Black Parrot

L'ICAC a, pour l'heure, procédé à la saisie d'une vingtaine de véhicule de Sunshine Auto Ltd. Natacha Caprice a, elle, été interpellée le 12 juillet par la commission anticorruption et avait remis une Toyota Vitz, voiture achetée chez Sunshine Auto.

Selon les éléments à la disposition de l'ICAC, Tony Riaca aurait agi sous les ordres de Peroomal Veeren afin d'enregistrer des voitures importées par Sunshine Auto Ltd en utilisant des prête-noms. Il est employé comme Salesman chez Sunshine Auto Ltd, un concessionnaire soupçonné de blanchir de l'argent pour le trafiquant de drogue.

Avec ce développement, c'est le lien entre le trafic de drogue, le blanchiment d'argent et le milieu hippique que la commission anticorruption vient démontrer. Selon nos recoupements, elle aurait des preuves en ce sens, surtout après l'arrestation de Navind Kistnah et de Dade Azaree, deux habitués du Champs-de-Mars épinglés pour trafic de drogue.

