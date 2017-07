Ile Maurice: Commission d'enquête sur Britam - La FSC pas impliquée dans la vente des actions

«The FSC was not involved in the transactions beyond the 6th of November 2015.» C'est ce qu'a déclaré à la commission d'enquête sur la vente des actions de Britam, Prakash Seewoosungkur, Head of Pensions à la Financial Services Commission (FSC).

Il était également responsable de la cellule de gestion des actifs de la British American Insurance Co Ltd. Il a auditionné devant la commission, ce mercredi 26 juillet.

La FSC n'a pas eu de rôle à jouer dans la vente des actions de Britam, a fait comprendre Prakash Seewoosungkur. «The sale of Britam was between the National Property Fund Ltd and the buyer», a-t-il affirmé. En sus, il a expliqué que du point de vue de la FSC, le rôle du Special Administrator s'est arrêté le 6 novembre.

La FSC, qui a demandé à déposer à huis clos, devra à nouveau se présenter devant la Commission d'enquête sur la vente des actions de Britam demain, jeudi 27 juillet, à l'issue de l'audition du ministre des Affaires étrangères, Vishnu Lutchmeenaraidoo. Les membres de la Commission ont, en effet, demandé que l'ex-Acting Chief Executive soit présent à cette audition.

La raison étant que Prakash Seewoosungkur a indiqué que Padassery Kuriakose Kuriachen serait la personne la plus appropriée pour répondre aux questions de l'ancien juge Bushan Domah et de ses assesseurs.