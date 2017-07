Ile Maurice: Assassinat de Vikram Ghoorbin - Début de l'enquête préliminaire

L'épouse aurait donné des instructions à son amant ainsi qu'aux autres accusés pour intimider et malmener son mari. Reza Jeeanody aurait alors agressé la victime et lui aurait porté les coups qui allaient être fatals. La cause du décès révèle que la mort de Vikram Ghoorbin serait due à une perte de sang conséquente (exsanguination). Les accusés, qui répondent d'une charge d'assassinat, ont retenu les services de Mes Ridwaan Toorbuth, Raouf Gulbul et Sanjeev Teeluckdharry.

Outre Reza Jeeanody, trois autres accusés font face à la justice pour cet assassinat. Ils sont Iswardeo Goolzar, 49 ans à l'époque et habitant Petit Raffray. Il entretenait une liaison avec l'épouse de la victime. Nizamuddin Okeeb, 27 ans, et Mamade Battun, 29 ans en 2013, complètent la liste de suspects.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.