Ile Maurice: Amputé d'une jambe - Mihir Kaitoo, 14 ans, raconte...

Le garçon est admis à l'unité des soins intensifs. Mais constatant une infection, les médecins effectueront une chirurgie en urgence et extrairont du plomb de la jambe du jeune garçon. L'affaire est rapportée à la police. L'oncle de Mihir et le propriétaire du verger avaient été arrêtés puis relâchés. Depuis, l'affaire suit son cours...

Mihir s'effondre. Il s'en rappelle comme si c'était hier. Il confie qu'il pensait que son coeur allait exploser. «Mo'nn santi so, pa ti pé kapav respiré. Kan mo'nn pass mo lamé lor mo lipié, mo'nn trouv disan ek mo'nn koumans kriyé, ploré.» Son oncle, qui se trouvait non loin, entend ses cris. «Li ti pansé mo pé badiné mé kan li'nn vini, li'nn trouv mwa pé ploré ek mo lipié pé ségné. Mo'nn dir li mo'nn gagn kout bal.»

Un autre enfant de son âge, le neveu du propriétaire des lieux, se trouve aussi dans le verger. Par terre, une carabine laissée sur place après une partie de chasse. L'enfant, qui est un camarade de classe de Mihir, s'en empare et la pointe vers ce dernier. Mihir a le dos tourné et n'entendra que «mo pou bez twa enn kout bal». Lorsqu'il se retourne, il voit son camarade de classe, l'arme à la main. «Je lui ai dit de ne pas plaisanter.» Mais l'enfant mettra ses paroles à exécution...

Lorsque nous l'interrogeons, Mihir accepte de revenir sur le jour où sa vie a basculé. Son accident remonte aux vacances scolaires de 2015. Le 12 novembre, plus précisément. Son père et son oncle, Jean-Francis, étaient, à l'époque, gardiens dans les vergers de letchi, à Calebasses. Ce soir-là, Mihir décide d'accompagner son oncle pour aller retrouver son père.

