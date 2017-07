Nigeria: Mission de Maroc Export à Lagos pour la préparation et l'examen du plan d'action avec le Nigeria

L'APEBI a pu promouvoir, à cette occasion, le Salon des technologies de l'information "AITEX", prévu du 27 au 29 septembre 2017 et dont les pays à l'honneur sont le Cameroun et le Nigeria, souligne le communiqué.

A cet effet, poursuit le communiqué, une délégation de "Maroc Export" et de l'APEBI (Fédération des technologies de l'information, des télécommunications et de l'offshoring) s'est rendue à Lagos afin de rencontrer des institutions publiques et privées nigérianes en vue d'examiner le plan d'action et les potentialités qu'offre ce pays.

Elle s'inscrit également dans le cadre de la feuille de route qui vise à mettre à la disposition des entreprises exportatrices des informations commerciales sur les opportunités de développement à l'international, accroître les performances à l'export des entreprises en les dotant de compétences et à inscrire leur développement à l'international dans le cadre d'une démarche durable et compétitive, précise la même source.

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.