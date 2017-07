La marche de la Coalition Gagnante Wattu Senegaal contre la faible distribution des cartes nationales d'identité et/ou des cartes d'électeur a été noyée dans l'œuf hier, mardi 25 juillet 2017. Pour cause, les forces de l'ordre qui avaient déployé un impressionnant dispositif de sécurité sur l'ensemble des artères menant au centre ville de Dakar ont empêché Me Wade, son cortège et ses militant, d'accéder au siège du ministère de l'Intérieur où devait se terminer la marche.

Des voitures de police disposées dans les principales artères de la capitale, des barrages dressés devant les principales institutions de la capitale sénégalaise, le bruit de sirènes qui s'échappe des camions « dragon » : telle est l'ambiance que campait le décor hier, à la Place de l'Indépendance. Conséquence : la manifestation de Me Wade et de la Coalition Gagnante Wattu Senegaal contre la faible distribution des cartes nationales d'identité et/ou des cartes d'électeur a avorté.

Pour rappel, Me Wade avait convié ses partisans à une marche dont le départ était prévu à la Place de l'Indépendance pour connaitre son épilogue devant le ministère de l'Intérieur. Une fois à la place Washington où siège le ministre Abdoulaye Daouda Diallo, une lettre de protestation contre la lenteur accusée par la distribution des cartes d'identité biométriques devait être remise au premier flic du pays. Mais les autorités administratives de Dakar n'ont pas laissé faire. Le préfet de Dakar, Serigne Babacar Kane, a opposé l'arrêté Me Ousmane Ngom à l'ancien président du Sénégal et tête de liste nationale de la Coalition Gagnante Wattu Senegaal.

Toutes les artères de Dakar menant à la Place de l'Indépendance ont été ainsi bloquées. Un déploiement impressionnant de forces de l'ordre a quadrillé le lieu de rendez vous des libéraux de sorte à ne pas permettre à ces derniers d'arriver à leur fins. Seuls quelques rares militants ont réussi à s'extirper de l'important dispositif sécuritaire.

La manifestation a été dispersée par les forces anti-émeute dépêchées dans toute la capitale avec trois arrestations parmi les militants dont une investie sur la liste départementale de Wattu Sénégaal. Se retrouvant dans l'impossibilité de dépasser avec son cortège la Poste de Médina, Me Wade a dû rebrousser chemin avec ses militants sur lesquels une salve de grenades lacrymogènes s'est déversée. De retour à Fann, chez Me Madické Niang, le Pape du Sopi s'y est adressé à la presse nationale et internationale pour déplorer l'attitude des autorités et proclamer la réussite de sa marche.