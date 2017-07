Afrique: Jeux de la francophonie / Basket ball - 1/4 de finale ce mercredi à 20h - Sénégal-Côte d'Ivoire pour le carré d'as

Battue par la Walonnie en phase de poule, l'équipe ivoirienne a sûrement engranger de la confiance devant son public et a pu se rassurer par une première victoire obtenue à l'arrachée face au Liban (63-66). Maferima Diawara qui a été créditée de 20 points lors de cette rencontre et Massita Dembélé (14 points) seront encore les fers de lance de leurs équipes.

Puisque, c'est non seulement le pays hôte qui se dressera devant elles, mais aussi les tenantes du titre du tournoi de basket des derniers jeux de la Francophonie qui se sont déroulés en 2013 à Nice (En France). Et les Protégées de Birahim Gaye amenées par Ndéye Fatou Ndiaye, une des meilleures scoreuses des Lionnes, Maty Fall, Binta Ndoye, Yaye Irma Diémé et Mame Borso Niang Diallo, devront batailler ferme pour venir à bout du pays hôte et ouvrir sa succession.

