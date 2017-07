Sénégal: Ranérou - Rude bataille entre deux candidats de la mouvance présidentielle

La réelle politique en a décidé autrement. Le député sortant a été reconduit. Ne voulant point se ranger derrière M. Sow dans le Ferlo, Amadou Dawa Diallo a décidé de participer à ce scrutin sous d'autres couleurs, outre que celles de son parti le Pr qui a préféré soutenir le candidat de la mouvance présidentielle. Au cours de ce meeting tenu le 8 mai dernier à Ranérou, M. Diallo avait soutenu à l'endroit de ses militants : « vous avez montré à toute la classe politique locale et nationale, que le Pr existe toujours et se porte très bien. Je vous dis d'emblée que cet engagement ne sera pas vain car vous êtes venus surtout célébrer un des vôtres ». Il est également revenu sur son engagement en politique et surtout aux côtés du chef de l'Etat Macky Sall.

Tous deux sont de la mouvance présidentielle. Joint par téléphone, Alioune Demboura Sow se dit confiant quant à la victoire de sa coalition dans le département. Selon lui, la campagne électorale se déroule dans le calme et que sa coalition privilégie le porte-à-porte. « Il n'y a aucune animosité entre eux d'autant que lorsqu'ils se croisent en brousse (Ferlo), ils se saluent et ils s'échangent », a-t-il dit.

