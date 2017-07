Sénégal: Meeting à Pikine - Le Pvd sûr d'obtenir un groupe parlementaire

"D'ailleurs, nous ne doutons pas un seul instant que le fait que le fichier électoral a enregistré plus de six millions d'électeurs est le résultat de l'engagement des talibés de Serigne Modou Kara Mbacké", poursuit-il. En outre, Serigne Ousmane Mbacké considère que l'estime que les Sénégalais portent à Serigne Modou Kara Mbacké lui vaudra aussi des voix.

Puis, il a dévoilé les raisons qui fondent l'optimisme du Pvd quant à l'obtention d'un score impressionnant. D'abord, il est d'avis que lors de la législature précédente, seuls trois sur dix talibés de Serigne Modou Kara Mbacké avaient voté car, explique-t-il, non seulement les autres n'étaient pas en possession d'une carte d'électeur, mais aussi ils considéraient que "Général Kara" n'accordait pas beaucoup d'intérêt à ces élections. "Lorsqu'ils ont vu Serigne Modou Kara aller s'inscrire et retirer sa carte d'électeur, ils sont tous allés s'inscrire dans le but de voter la liste du Pvd", soutient-il.

