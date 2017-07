Sénégal: 75,64 % de taux de retrait des cartes à Podor

Les forces de sécurité, avec l'armée et la gendarmerie en renfort, sont attendues le samedi, la veille des compétitions électorales. Par ailleurs, l'autorité administrative s'est félicitée du bon déroulement de la campagne qui, jusqu'ici, n'a pas provoqué d'incidents. En cela, Elimane Ba a salué les acteurs politiques qui ont fait preuve de responsabilité et les a exhortés à s'y inscrire jusqu'à la fin du scrutin.

Selon le préfet, Elimane Ba, 23.749 cartes ont été distribuées soit un taux de retrait de 75,64% avec quelques disparités. Le pourcentage est plus élevé dans la commune de Ndioum avec 90,98%. Celle de Podor, avec 64,87%, affiche le plus faible taux de retrait. Le département compte 436 bureaux de vote et 216 lieux de vote.

