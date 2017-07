COALITION GAGNANTE : WADE L'ATOUT MAITRE FACE A LA DEFECTION DE RESPONSABLES ET L'INSUFFISANCE DES MOYENS

Si on prend la Coalition Gagnante, sa principale force est le président Wade. Les populations ne savent pas qu'ils vont choisir des députés. On met en avant le président Wade. Et tout le monde est conscient de l'amour que lui portait Serigne Saliou Mbacké. Et cet amour est toujours de mise chez les populations. Ceux qui voteront pour la Coalition Gagnante le feront uniquement pour le président Wade. L'une des principales faiblesses de la Coalition Gagnante est que dans leur liste, il y a deux frères de même père, Serigne Cheikh Mbacké Bara Dolly et Serigne Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly.

Les populations ne peuvent pas comprendre comment une coalition aussi importante peut se permettre de prendre deux frères et les introduire dans la liste départementale. L'autre point négatif de la Coalition Gagnante est qu'elle n'a pas de moyens. A part la venue de Me Wade, elle n'a pas fait beaucoup d'activités. Il n'y a que Benno qui est plus sur le terrain. L'opposition ne fait aucune manifestation parce qu'elle n'a pas de moyens. Un autre problème de cette coalition est que beaucoup de responsables l'ont quittée ou ont suspendu leurs activités. De ce fait, aujourd'hui, il n'y quasiment plus personne au Pds, chef de file de la Coalition Gagnante. Mis à part les investis, aucun autre responsable ne bat campagne.

CHEIKH ABDOU LAHAT MBACKE BALLY, FORCE DE BBY ; LES ANCIENS DEPUTES DE L'APR, SON POINT FAIBLE.

La principale force de Bby, c'est l'arrivée de Cheikh Abdou Mbacké Bally. Il a la chance d'appartenir à deux familles maraboutiques de Touba : celle de Serigne Cheikh Mbacké Gaindé Fatma et celle de Serigne Cheikh Awa Balla de Darou Moukhty. Il a la possibilité de mettre les deux pieds entre Touba et Darou Moukhty. L'essentiel de la famille de Darou Moukhty réside à Touba. D'ailleurs, il a pu décrocher un Ndigel de Mame Thierno Awa Balla Mbacké qui habite Touba. Il est l'atout principal de Bennoo. L'autre force de la coalition BBY est le ratissage qu'elle a fait en décrochant le maire de Mbacké, Abdou Mbacké Ndao, qui a battu l'Apr lors des dernières élections locales. Les responsables de Bby n'ont pas pu calibrer les populations pour leur expliquer qu'il s'agit d'une élection législative non pas une présidentielle. L'autre problème est que les députés sortants de l'Apr n'ont rien fait pour massifier le parti. Ils ont fait cinq ans mais il n'y a qu'Abdou Lahat Seck Sadaga qui émerge. Les autres n'ont servi à rien en réalité.

MANKOO TAXAWU SENEGAAL ET KHALIFA SALL, INCONNUS AU BATAILLON

Khalifa Sall n'est pas connu à Touba. Idrissa Seck a perdu l'ensemble de ses responsables. Par conséquent, Mankoo Taxawu Senegaal ne peut pas figurer parmi les coalitions qui feront le poids à Touba. Il y a par contre la coalition Fal Askanwi de Talla Sylla dirigée par Serigne Saliou Bousso et la coalition And Suxali Sénégal du président du Conseil départemental de Mbacké, ancien du Pds qui a suspendu ses activités pour créer sa propre coalition. Fallou Mbacké, qui peuvent engranger des voix conséquentes.