Selon Mansour Ndiaye, la situation est d'autant plus cahoteuse à l'étranger où les représentations diplomatiques du Sénégal ne fonctionnent pas. « Les Sénégalais ne savent pas où donner la tête pour ceux qui sont au Maroc, en Argentine, au Brésil pour accomplir ce droit de vote. Voilà dans quelle situation nous sommes aujourd'hui ». Mansour Ndiaye et cie disent qu'ils ne vont pas accepter cette « forfaiture » parce que c'était une « conspiration » de l'Etat qui a été organisée pour frauder. « Aujourd'hui, je pense qu'ils sont en train de le manifester en disant que les personnes peuvent voter avec des pièces autres qui ne sont pas dans le Code électoral. Ca semble être du forcing. Macky Sall nous a habitués à cela et je pense que nous n'allons pas l'accepter. Nos représentants ne vont pas l'accepter. Le Sénégal a eu toujours de la stabilité depuis le consensus sous Abdou Diouf autour du processus électoral », se désole-t-il.

