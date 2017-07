Sénégal: Conquête d'un bastion électoral encore sous label libéral - Macky, à l'épreuve de Touba Mbacke

Par ailleurs, le ministre de l'Industrie et des mines Aly Ngouille Ndiaye, responsable politique dans le département de Linguère, était en fin de semaine dernière, dans le département pour prêter main forte à ses camarades de parti. D'autres sources de choix rapportent également que le Pm Dionne, tête de liste nationale de Bby, fait régulièrement des visites dans la capitale du mouridisme, depuis le début de la campagne. Histoire de renforcer les alliances et de renverser les tendances qui n'ont été au parti de Macky Sall à Touba. *

L'autre responsable politique de taille récupéré par le camp présidentiel est le maire de Mbacké Abdou Mbacké Ndao. Lors des élections locales de 2014, celui-ci a surclassé tous ses adversaires. Pour s'aliéner l'électorat du fief du mouridisme, tout ce que la cité compte de responsables de l'Alliance pour la République (Apr) a investi le terrain pour des visites de proximité et des œuvres sociales. Les députés sortants Moustapha Cissé Lô, Abdou Lahat Seck Sadaga, le ministre conseiller Isma Dioum et Galo Bâ, gestionnaire du pole urbain de Diamniadio sont en plein dans la mobilisation.

Si la coalition Benno Bokk Yaakaar perd certains bastions électoraux lors du scrutin législatif de dimanche, les défaites qui seront les plus ressenties seront assurément celle de Touba et plus ou moins celle de la capitale dont le principal leader, Khalifa Sall, est actuellement en prison et privé de battre campagne.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.