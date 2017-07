Sénégal: En quête de bouclier constitutionnel surréaliste !

La vérité est que la Présidence de la République doit reconnaitre humblement ses manquements dans l'ensemble du processus électoral, et en particulier, dans le processus de production et la distribution des cartes d'électeur.

Selon la Présidence de la République, l'unique et le seul responsable de la situation dramatique et inédite que nous sommes en train de vivre : c'est le peuple. En effet, le communiqué publié le 24 juillet 2017 indique: "ainsi, au regard des lenteurs notées dans le retrait des cartes d'identité biométriques, le Président de la République a saisi le Conseil Constitutionnel, par lettre en date du 24 Juillet 2017, conformément à l'article 72 de la Constitution, sur la possibilité que les électeurs n'ayant pu retirer leur carte puissent voter aux élections législatives du 30 juillet 2017..."

A la lecture du communiqué de la Présidence de la République, publié ce 24 juillet 2017, il ressort que l'exécutif rejette la responsabilité de l'actuelle cacophonie électorale sur le peuple. Par ricochet, elle se cache derrière la société civile qu'elle semblait fuir depuis un certain temps. Faut-il le préciser, la société civile a toujours demandé que ses propositions fassent d'abord, l'objet d'une discussion entre tous les acteurs de la compétition électorale (partis politiques, indépendants etc.) avant toute décision des autorités exécutives. Le dialogue sincère et la recherche de consensus forts ont toujours été des points d'honneur de la société civile.

