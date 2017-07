Sénégal: Elections législatives du 30 juillet - Des étudiants de l'Ugb plus qu'indécis

À quelques jours des législatives de dimanche, les étudiants de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis sont plus que jamais indécis. Même si quelques affiches de la liste du Parti pour l'unité et le rassemblement (Pur) attirent le regard au niveau de certains tableaux d'affichage de certaines Ufr au moment où les posters des têtes de listes départementales de Bby s'imposent devant l'entrée de l'Ugb. La campagne électorale pour les législatives du 30 juillet est loin d'être un sujet de débat pour les étudiants de l'Ugb croisés dans l'enceinte universitaire.

Au niveau des deux grandes portes de l'Ugb, des gardiens (hommes et femmes) en tenue bleue veillent sur les entrées. Les chauffeurs de taxis et autres véhicules sont obligés de laisser leur permis de conduire au moment où les piétons circulent librement dans les deux sens.

À l'intérieur, à environ 300 ou 400 mètres de la porte à côté du grand bâtiment abritant la bibliothèque universitaire, nous croisons notre premier groupe d'étudiants en discussion. Interpellé sur le déroulement de la campagne électorale en cours, Madiaw Seck, étudiant en 2e année à l'Ufr de Sciences économies et de gestion assis à côté d'un camarade déclare, après une longue hésitation.

«Personnellement, je n'ai pas trop suivi la campagne des différentes listes du fait des va-et-vient entre mon quartier de résidence (Sanar) et l'Université. En plus, je ne sais même pas si je vais voter ou pas». Poursuivant son propos, il ajoute : «je ne vois pas l'intérêt d'aller faire la queue tout une journée sous le soleil pour voter pour des gens qui, une fois à l'Assemblée nationale, vont tourner le dos au peuple pour défendre les intérêts d'un président contre ceux du peuple d'où ils tirent leur légitimité». Une position que semblent partager ses camarades du groupe au vu de leur hochement de la tête.

«Quand j'ai vu Sidiki Kaba (ministre de la Justice-ndlr) se faire filmer en train de prendre du thé mais aussi jouer au babyfoot avec les jeunes, rien que pour faire semblant d'être proche des jeunes ou encore, Malick Gakou marcher dans les eaux stagnantes d'un quartier aux Parcelles assainies et Abdoul Mbaye dans un car rapide, je n'en revenais pas. Parce que je ne pouvais pas imaginer une seule fois après tout ce qui a été dit sur la douzième législature qu'ils allaient descendre jusqu'à ce niveau bas d'hypocrisie. Ils nous prennent tous pour des marionnettes et ils n'ont rien à faire de nos préoccupations. Tout ce qui les intéresse, ce sont nos cartes», dénonce pour sa part Alioune Ka, étudiant en master 2 Science juridique et politique trouvé en train d'échanger avec ses camarades sur leur prochain séminaire sur les institutions, prévu dans les jours à venir.

Abondant dans le sens même, Mlle Koulibaly, étudiante de la même promotion dit, elle aussi, être plus que jamais déçue par le déroulement de cette campagne, tant au niveau local qu'à l'échelle nationale. Une déception qu'elle partage avec Ndèye Khady Fall, étudiante en licence 3 Science juridique et politique qui a clairement indiqué qu'elle ne fera le déplacement pour aller voter. «Dans les discours de campagne, on n'entend aucune proposition dans le sens de rendre l'Assemblée nationale plus dynamique dans ses missions au service des populations. Seul un pour cent du discours est véridique, sinon 99% des choses que j'ai entendues durant cette campagne, c'est de l'hypocrisie. Que ce soit du côté du pouvoir comme de l'opposition, les politiciens ne s'intéressent pas à nos préoccupations. Sinon, comment comprendre cette floraison de listes et cette absence de dialogue autour de l'essentiel. En plus, on ne les attend même parler de la situation de l'école sénégalaise, malgré le dérèglement de l'année scolaire notamment universitaire observé depuis 2012».

Toutefois, à côté de ce groupe de partisans du boycott, il y a d'autres étudiants qui nous ont dit qu'ils feront le déplacement pour accomplir leur devoir civique. Croisé à la sortie de la grande porte, Maurice Gaiky Ndour, étudiant en licence 3 Ufr Sciences Agronomiques, d'Aquaculture et de Technologies Alimentaires (Ufr S2ata) dit qu'il va faire le déplacement pour voter afin de donner à l'opposition la chance d'avoir une présence significative à l'hémicycle.

Rencontré également à l'arrêt car devant la grande porte d'entrée de l'Ugb en train d'attendre un car pour regagner son quartier de Pikine, Ameth Ndiaye, professeur d'éducation physique et sportif à Ngallèle à la suite de Maurice a lui aussi déclaré qu'il effectuera le déplacement pour aller voter. «Je voterai si Dieu le veut mais je n'ai pas encore déterminé mon choix. Il y avait plus de folklore que de propositions. Une campagne électorale doit être un moment d'échange sur les propositions et sur les réalisations mais ce n'est le cas pour cette campagne à Saint-Louis. On voyait plutôt des cortèges de 20 voitures avec 5 filles et 4 garçons dans chaque véhicule faire le tour de la ville en musique. Cette situation prouve que les politiciens sont seulement intéressés par le suffrage des électeurs, après ils disparaitront pour revenir 4 ans après faire la même chose».