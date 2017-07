Afrique Centrale: Récurrence de cas tortures dans la lutte contre Boko Haram - Amnesty met le Cameroun face à ces obligations internationales

Amnesty International a publié son rapport sur les cas de torture dans la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram au Cameroun. Selon l'enquête qui donne des informations sur 101 cas de détention au secret basées sur des témoignages, des vidéos, des images, Amnesty International dénonce le «recours à la torture des Forces de sécurité». L'Organisation non gouvernementale appelle ainsi les autorités camerounaises à ouvrir des enquêtes pour mettre un terme à ces «actes de barbarie».

Les cas de torture dans la lutte contre le groupe terroriste, Boko Haram au Cameroun inquiètent au plus haut niveau Amnesty International. Dans un rapport rendu public, jeudi 20 juillet, l'Ong met en lumière et dénonce des crimes de guerre dans cette lutte, dont le «recours à la torture». Le document intitulé «Chambres de tortures secrètes au Cameroun: violations des droits humains et crimes de guerre dans la lutte contre Boko Haram» a été conçu sur la base de dizaines de «témoignages corroborés par des images satellitaires, des photos et des vidéos». Le rapport contient des informations sur «101 cas de détention au secret et de torture qui auraient eu lieu entre 2013 et 2017 sur plus de 20 sites différents dont quatre bases militaires, deux centres dirigés par les services de renseignement, une résidence privée et une école». En effet, il des «détenus passés à tabac, placés dans des positions insoutenables et soumis à des simulacres de noyade, parfois torturés à mort», y racontent leur calvaire.

Sur ce, Amnesty International tire la sonnette d'alarme pour mettre un terme à ces «cas de torture». «Nous avons toujours condamné sans équivoque les atrocités et les crimes de guerre commis par Boko Haram au Cameroun. Néanmoins, rien ne saurait justifier le recours impitoyable et généralisé à la torture par les Forces de sécurité contre des camerounais ordinaires, qui sont souvent arrêtés sans preuve et se voient infliger des souffrances inimaginables», a déclaré le directeur d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Alioune Tine. Et de poursuivre que vu le phénomène, Amnesty International appelle les autorités à situer les responsabilités éventuelles aussi au «niveau individuel que dans la chaîne de commandement». Non sans relever que le rapport ayant mis également en lumière la présence des Armées américaine et française sur la base du Bataillon d'intervention rapide, Amnesty International appelle les Etats concernés à enquêter afin d'établir dans «quelle mesure leur personnel stationné à Salak, ou s'y rendent régulièrement, a pu avoir connaissances des détentions illégales et des actes de torture qui s'y déroulaient».

Toutefois, a tenu à préciser le directeur adjoint pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre d'Amnesty International, Stephen Cockburn, il ne s'agit surtout pas de dénoncer la lutte contre les groupes terroristes, mais insister à le faire dans le respect des droits humains. «Nous ne sommes pas opposés aux mesures sécuritaires pour privilégier les populations, mais le faire en respect des obligations internationales». Il a par ailleurs fait savoir que de «hauts fonctionnaires camerounais sont au courant de ces tortures». Amnesty International qui déplore le fait de n'avoir pas de réponse de la part des autorités camerounaises dans cette bataille, conseille, entre autres recommandations, de donner publiquement l'ordre aux Forces de sécurité de mettre un terme à la pratique qui consiste à arrêter et à interroger des individus hors des lieux de détention officielle, mettre un terme aux détentions au secret.