Angola: Élections / 2017 - Luanda a 1.616 bureaux de vote

Luanda — La province de Luanda a 1.616 bureaux de vote et 6568 tables de vote dans les 23 août élections, a annoncé mercredi, la Commission Provinciale Electorale (CPE).

Selon les données fournies à l'Angop par la CPE de Luanda, la municipalité de Belas aura 131 bureaux de vote et 376 tables de vote, Cacuaco comptera sur 174 bureaux de vote et 748 tables de vote, Cazenga avec 177 bureaux de vote et 962 tables de la vote, Icolo et Bengo avec 95 bureaux de vote et 135 tables et Kilamba Kiaxi avec 167 bureaux de vote et 750 tables de vote.

La municipalité de Luanda aura 311 bureaux de vote et 1.416 tables de vote, Quissama regroupe 57 bureaux et 67 tables de vote, Talatona avec 147 bureaux et 665 tables de vote, tandis que Viana comptera sur 330 bureaux et 1.449 tables de vote.

Chaque table de vote comprendra cinq membres, dont un président, un secrétaire et trois scrutateurs.

Étant la province du pays avec le plus grand nombre d'électeurs, avec un total de 2.882.632, la CPE de Luanda réalise une action formative des formateurs municipaux, qui seront responsables de l'instruction des membres qui travailleront dans les bureaux de vote.

Dans une ronde une effectuée par l'Angop, dans différents coins de Luanda où se déroule l'action formative des formateurs municipaux, il a été constaté que l'action se tient sans contraintes.

A Kilamba Kiaxi, 112 agents municipaux fréquentent le cours, animé par cinq formateurs provinciaux. Dans cette circonscription, seront sélectionnés 3.793 membres pour les bureaux de vote.