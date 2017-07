Afrique Australe: L'Angola à la réunion technique de l'Organe de Politique, de Défense et de Sécurité de la SADC

Luanda — La République d'Angola va participer du 27 au 28 juillet à Gaborone (Botswana), à la réunion technique de préparation pour l'accès à la présidence de l'organe de la politique, de la défense et de la sécurité de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).

L'organe de Politique, de Défense et de Sécurité de la SADC cordonne la coopération dans les domaines de la politique, de la défense et de la sécurité et a une structure en deux parties composée d'une « troïka », qui fonctionne sur une base tournante annuelle et qui comprend le président, le vice-président et le président sortant, et le Comité ministériel (CMO) soutenu par une réunion des hauts fonctionnaires.

La délégation angolaise à cette réunion technique est dirigée par le directeur du Bureau de la SADC du Ministère des Relations extérieures, l'ambassadeur Sandro Renato Agostinho Oliveira, et comprend des représentants des ministères de la Défense et de l'Intérieur, ainsi que de l'état-major général des Forces armées et des Services de sécurité.

Les pays membres de la SADC sont l'Angola, l'Afrique du Sud, le Botswana, l'île Maurice, les Seychelles, le Lesotho, Madagascar, le Malawi, le Mozambique, la Namibie, la République démocratique du Congo, le Swaziland, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe.