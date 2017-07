Guinée: Dinguiraye - 16.59 % taux de réussite des trois options confondues

Le DPE de Dinguiraye a non seulement évoqué les quelques raisons liées à l'échec au niveau national mais aussi, il a situé les responsabilités qui sont au nombre de deux selon lui : « il y'a le laisser aller marqué des élèves qui, actuellement s'adonnent plus au téléphone qu'à leurs cahiers. De l'autre côté aussi, il faut dire que le mercantilisme a marqué tout le monde, c'est-à-dire les professeurs et encadreurs, c'est pourquoi actuellement on tient beaucoup à l'argent qu'à l'honneur et ce n'est pas une bonne chose ».

Pour Namory Keita, dans la mesure où le phénomène est national, Dinguiraye a pu s'en sortir, car, « on a eu 41,60% en SS, 8,19% en SE et 0% en SM. Le taux de réussite nous donne 16,59% ».

Selon le Directeur Préfectoral de l'Education (DPE), NAMORY DPE, « Dinguiraye peut s'en félicité un peu compte tenu des résultats que nous avons sous la main. En sciences sociales sur les 121 candidats (20 filles), on a eu 52 admis dont 4 filles, en sciences expérimentales sur les 121 candidats (31 filles), on n'a eu 10 admis dont 6 filles, c'est dommage qu'en sciences mathématiques qu'on ait 0 admis sur 89 candidats dont 20 filles », a-t-il indiqué

