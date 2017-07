Centrafrique: Deux Casques bleus marocains tués

En mai, Bangassou a été le théâtre des combats, qui ont fait 115 morts et montré les limites de la Minusca qui compte 13 000 hommes. La Centrafrique a basculé dans la violence en mars 2013 avec l'arrivée au pouvoir des rebelles musulmans de la Séléka et la contre-offensive des milices chrétiennes anti-balaka.

Le chef de la Minusca a également adressé ses condoléances aux familles des victimes et aux autorités du Maroc. La Minusca a, quant à elle, exprimé toute sa solidarité et tout son soutien au contingent marocain déployé à Bangassou.

Le contingent marocain est tombé dans une embuscade organisée par des éléments présumés du groupe armé anti-Balaka. La Minusca a indiqué que cette attaque s'est produite alors que les Casques bleus effectuaient un ravitaillement en eau pour les besoins humanitaires de la ville. Un soldat de paix marocain avait déjà été tué dimanche à Bangassou dans les mêmes circonstances. « Je suis choqué par ces nouvelles pertes en vies humaines et je condamne fermement cette violation flagrante du droit à la vie et du droit international », a écrit Parfait Onanga-Anyanga, chef de la mission de l'ONU.

