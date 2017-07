Congo-Kinshasa: L'ONU déplore le nombre d'exécutions extrajudiciaires par l'Armée congolaise

2.343 violations est le nombre des violations d'atteintes aux droits fondamentaux documentées par le BCNUDH, entre janvier et juin 2017, en République démocratique du Congo (RDC).

Entre janvier et juin 2017, le Bureau conjoint des Nations Unies aux Droits de l'homme (BCNUDH) en République démocratique du Congo (RDC) a documenté au moins, "2.822" violations et atteintes aux droits de l'homme sur l'ensemble du territoire national. Ceci constitue une forte augmentation par rapport à l'année dernière à la même période.

C'est ce qui ressort du rapport mensuel rendu public, mercredi 26 juillet 2017 à Kinshasa, au cours de la conférence hebdomadaire des Nations Unies. Les principaux auteurs de ces violations indexés par le BCNUDH sont: la Police nationale congolaise (PNC), l'Armée congolaise (FARDC), l'Agence nationale de renseignement (ANR) et les groupes armés.

Selon le Directeur du BCNUDH en RDC, José Maria Aranaz qui l'a révélé à la presse, "près de 58% des violations documentées durant le premier semestre 2017 (1.627 violations) ont été commises par les agents de la PNC, des FARDC, de l'ANR et les autorités administratives ou judiciaires".

Au moins 591 personnes tuées

José Maria affirme que les agents de l'Etat ont notamment été responsables de l'exécution extrajudiciaire d'"au moins 591 personnes, dont 35 femmes et 170 enfants". En outré, les combattants de tous les groupes et milices armés ne sont pas en reste. A en croire le directeur du BCNUDH, ils ont commis aussi "plus de 42% des violations documentées sur l'ensemble du territoire (1.195 violations, y compris l'exécution sommaire d'au moins 345 personnes, dont 46 femmes et 32 enfants)".

Le rapport note le plus grand nombre de violations du côté des agents de la PNC. A savoir, "693 violations, soit près d'un quart de l'ensemble des violations documentées sur l'ensemble du territoire". Il s'agit principalement, de violations du droit à la liberté et la sécurité de la personne ainsi que de l'exécution extrajudiciaire de "47 hommes, six femmes et neuf enfants".

"Les agents de la PNC sont également restés les principaux auteurs des violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales liées à des restrictions de l'espace démocratique", ajoute le rapport.

Exécutions extrajudiciaires

Les militaires des FARDC ont pour leur part, commis "663 violations", perpétrées majoritairement, dans les provinces du Nord-Kivu, du Haut-Katanga et du Kasaï Central. Le BCNUDH se dit "particulièrement inquiet" du nombre alarmant d'exécutions extrajudiciaires par les militaires des Forces armées congolaises (FARDC). Il dénonce au moins, "527 personnes dont 29 femmes et 161 enfants", soit une augmentation de près de 42% par rapport au semestre précédent.

L'Onu note que du 1er janvier au 30 juin 2017, 430 violations liées à des restrictions de l'espace démocratique ont été documentées sur l'ensemble du territoire, soit plus que pour toute l'année 2015 (260 violations avaient été documentées) et un total similaire à celui des six premiers mois de l'année 2016 (428 violations). Cette situation confirme la répression politique persistante et systématique en RDC.

Quatre vingt-dix violations ont été documentées du côté des FARDC. Ce qui prouve à suffisance l'implication importante de l'armée dans les restrictions de l'espace démocratique, notamment à travers la répression violente des manifestations pacifiques.

Les violations liées à des restrictions de l'espace démocratique les plus rapportées concernent le droit à la liberté et à la sécurité de la personne (124 violations), à la liberté d'opinion et d'expression (98 violations) et à la liberté de réunion pacifique (80 violations). Les membres de partis politiques (187 victimes), d'organisations de la société civile (185 victimes) et les journalistes et autres professionnels des médias (29 victimes) ont continué d'être particulièrement visés.

Détentions arbitraires

Malgré la libération de plusieurs prisonniers politiques ou d'opinion au cours du semestre, le BCNUDH note que "plus de 170" personnes restent détenues du fait de leurs opinions politiques ou d'activités citoyennes légitimes. Le BCNUDH regrette en outré le manque de volonté des autorités pour mettre en œuvre les mesures de décrispation, y compris celles prévues par l'Accord politique du 31 décembre 2016, qui permettraient un apaisement de la situation politique.

Par ailleurs, au cours du premier semestre, le BCNUDH a documenté un total de 2.068 violations et atteintes aux droits de l'homme dans les provinces affectées par les conflits et en lien avec les défis de protection des civils.

Les militaires des FARDC ont commis le plus grand nombre de violations dans ces provinces (468 violations, principalement au Kasaï Central et au Nord-Kivu). Parmi les groupes armés, les combattants des Forces de résistance patriotique de l'Ituri (FRPI) ont, à l'instar du semestre précédent, commis le plus d'atteintes aux droits de l'homme entre janvier et juin 2017 (239 violations, toutes perpétrées dans le territoire d'Irumu, en Ituri).

L'intensification du conflit interethnique entre communautés Nande et Hutu, ainsi que l'apparition de divers groupes Maï-Maï, ont également contribué à la détérioration de la situation des droits de Lhomme dans les provinces du Nord et du Sud-Kivu.

Le BCNUDH continue d'être préoccupé par la hausse du nombre de violences sexuelles liées au conflit (210 victimes au cours du premier semestre 2017). La majorité de ces violences a été perpétrée par des groupes et milices armés, notamment par des milices Twa et Luba dans le cadre du conflit interethnique dans la province du Tanganyika.

Outre ces nombreux cas de viols, ce conflit a été à l'origine de graves atteintes aux droits de l'homme, causant la mort d'au moins 58 personnes entre janvier et juin 2017. "Les militaires des FARDC ont pris une part active dans ce conflit en soutenant les éléments Luba et ont commis plusieurs violations contre des civils Twa", dénonce le rapport.

Le BCNUDH demeure extrêmement inquiet par la détérioration alarmante de la situation des droits de l'homme dans les trois provinces du Kasaï, en raison de la répression brutale et disproportionnée contre la milice de Kamuina Nsapu par les forces de défense congolaises.

Les pertes humaines "beaucoup plus élevées"

Au moins "428 personnes, dont 17 femmes et 140 enfants, ont été tuées par des militaires des FARDC, et au moins 37 personnes, dont trois femmes, par des miliciens de Kamuina Nsapu", affirme-t-il, estimant que les pertes humaines dans les provinces du Kasaï pendant cette période sont en réalité "beaucoup plus élevées".

A la date du 30 juin 2017, le BCNUDH avait identifié un total de 42 fosses communes dans ces trois provinces, qui auraient pour la plupart été creusées par des éléments des FARDC suite à des affrontements avec de présumés miliciens. Malgré quelques avancées récentes, le BCNUDH regrette le peu d'efforts engagés pour assurer des enquêtes "crédibles et indépendantes" visant à traduire en justice les responsables de graves violations des droits de l'homme dans ces provinces.

A partir d'avril 2017, le groupe d'autodéfense Bana Mura, proche de de la communauté Tshokwe, auraient commis un grand nombre d'exécutions sommaires de civils Lulua accusés d'affiliation avec les Kamuina Nsapu dans la province du Kasaï. Le BCNUDH a également reçu des allégations sérieuses faisant état du soutien des FARDC à la milice Bana Mura.

De ce qui precede le BCNUDH se dit inquiet de la baisse du nombre de condamnations d'agents de l'Etat par rapport au semestre précédent, et encourage les autorités à traduire tous les auteurs de violations des droits de l'homme en justice, quels que soient leurs rangs et à prendre en considération la responsabilité du commandement lors des poursuites.