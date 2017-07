Sénégal: La future assemblée sénégalaise va coûter cher

"On risque d'avoir une trésorerie extrêmement tendue dans les mois et les années à venir", estime Meissa Babou. Selon elle, les nouvelles lignes budgétaires vont peser sur le trésor public. En 2016, le budget de l'Assemblée nationale était de plus de 16 milliards de francs CFA.

Pour Meissa Babou, économiste, ces quinze nouveaux députés servent à satisfaire une clientèle politique. Avec un traitement coûteux : la création de ces nouveaux mandats va en effet engendrer un lourd fardeau pour l'État, avec des élus qui devront voyager depuis l'Europe ou l'Amérique pour participer aux sessions plénières de l'Assemblée nationale. "Nous sommes dans une augmentation générale de nouveaux postes politiques", explique-t-il. "Si on se limite à l'analyse de quinze députés, on pourra voir peut-être qu'avec les indemnités, ils coûteront en moyenne quarante millions de francs CFA par mois, l'équivalent de 480 millions l'année".

En tant que simple électeur, Boubacar estime lui aussi que cette augmentation n'est pas indispensable. "Je trouve que c'est une gabegie. Quinze députés de la diaspora, c'est trop d'une part et je pense qu'aujourd'hui, en rapport avec la situation dans laquelle nous sommes, on ne doit pas se permettre d'avoir autant de députés au Sénégal".

