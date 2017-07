Centrafrique: La Minusca envoie des renforts à Bangassou sous haute tension

Entre des miliciens Seleka qui sèment la terreur et des anti-Balaka devenus de "cruels criminels", la ville du… Plus »

Alors que le contingent marocain est quotidiennement harcelé par les groupes d'autodéfense qui contrôlent la ville, les populations musulmanes réfugiées à côté de la cathédrale de Bangassou manquent de tout et sont elles-mêmes encerclées par leurs assaillants. En signe d'exaspération, un petit nombre de ces déplacés avait pillé l'évêché et détruit des biens de l'église le week-end dernier.

Leur mission est de rétablir l'ordre et protéger les populations de cette ville située à plus de 700 km de Bangui et qui vit dans le chaos depuis le mois de mai.

Les forces spéciales du contingent bangladais devraient arriver à Bangassou vers la fin de la semaine, indique la Minusca. Cette unité d'élite, qui a déjà opéré à Bambari et à Ippy l'hiver dernier, au moment le plus tendu entre factions de l'ex-Seleka, sera appuyée par des Casques bleus gabonais ainsi que par une unité de la police rwandaise.

