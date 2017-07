Cote d'Ivoire: Concours de marionnettes géantes - Un divertissement géant pour le public !

Au sixième jour des Jeux de la Francophonie en Côte d'Ivoire, les phases finales en sport et en culture ont… Plus »

C'est à l'issue de cette journée que les cinq pays qui s'affronteront à la finale de jeudi seront connus. Des concours de danse de création, chanson, littérature et bien d'autres disciplines sont au menu encore de la journée d'aujourd'hui à l'espace Canal aux bois, à la bibliothèque nationale, au musée des civilisations, au palais de la culture et à bien d'autres endroits dédiés.

Et pour perpétuer l'art de la marionnette, Soro Badrissa et ses amis, dans leur antre d'Abatta, route de Bingerville, ont formé ces jeunes gens qui défendent les couleurs ivoiriennes à "Abidjan 2017". Haïti, Burkina Faso, Madagascar, Liban et RD Congo entrent en compétition aujourd'hui.

Les créations (marionnettes, costumes et accessoires), l'occupation scénique, la diction, la trame de l'histoire racontée, en tout cas, tout était savamment agencé dans les règles de l'art. Les quatre troupes en compétition avaient à pré- senter, chacun, un spectacle faisant l'apologie des valeurs de « solidarité, diversité et d'excellence », thème des jeux "Abidjan 2017".

Pour la sélection du groupe A, il y avait quatre pays en compétition. La Côte d'Ivoire, représentée par l'Académie Ivoire marionnettes ; le Mali ; le Canada et le Cameroun. De l'avis de plusieurs participants et spectateurs, le spectacle était de haute qualité.

