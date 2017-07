Sénégal: Mahammed Dionne - "Nous ne débattrons pas avec quelqu'un qui incarne le passé"

Le promoteur de lutte Luc Nicolaï était présent à ce rassemblement, ainsi que le lutteur Modou Lô et d'anciennes gloires de lutte telles que Mor Fadam, Mbaye Guèye et Mohamed Aly.

"A trois jours des élections, nous avons fait le tour du pays en rencontrant un peuple débout, une jeunesse vaillante, des femmes détermines. Nous prions pour la paix et que l'on vote dans la sérénité", a souhaité Samba Sy, selon qui le Sénégal "est transfiguré et en chantier".

La caravane de BBY a été accueillie par le maire de Thiadiaye et directeur de cabinet du chef de l'Etat, Me Omar Youm, le député Moustapha Cissé Lô, vice-président à l'Assemblée nationale ainsi que plusieurs responsables politique du département de Mbour.

