Togo: Taux de prévalence en hausse des hépatites dans le Nord

C'est l'information donnée ce jour par la présidente de la Ligue Togolaise de Lutte contre les Hépatites, Dr Kanny Sokpoh Diallo, ceci au cours d'une rencontre avec la presse, dans la droite ligne des activités au programme de la célébration le 28 Juillet de la Journée mondiale de lutte contre les hépatites.

Selon les chiffres donnés, le taux de prévalence au plan national est dans la fourchette de 15 à 25 %, alors que dans le Nord Togo, le taux de prévalence va jusqu'à 37 %. Au même moment dans le Sud, le constat est que ce taux de prévalence est plus faible.

Des explications de Dr Kanny Sokpoh Diallo, ce sont là des chiffres qui alertent et qui ensemble avec ceux à travers le monde, ont amené l'OMS à décider de mener des actions en vue de l'élimination de cette pandémie d'ici à 2030, par une campagne étalée sur 13 ans à compter de cette année 2017.

Elle en veut pour preuve d'ailleurs le thème choisi cette année pour la célébration de cette journée qui est, " Eliminer les Hépatites".

Dans la foulée au Togo, toujours d'après la présidente de la Ligue, l'OMS de par sa représentation, a inscrit au programme des activités, "des marches de sensibilisation, une séance d'information avec la presse, l'organisation de dépistage".

Il ressort aussi des chiffres communiqués qu'il y a plus de 325 millions de personnes à travers le monde qui ont souffert des hépatites chronique B et C en 2015 et que 1,34 million d'entre eux en sont mortes.

Quant aux porteurs des hépatites B et C, elle a donné comme chiffre, environ 2 milliards de personnes dont 95% d'entre elles ignorent leur statut.

La Ligue Togolaise de Lutte contre les Hépatites a profité de l'occasion pour inciter les Togolais à des actions d'interpellation du gouvernement, mieux d'un plaidoyer, en participant à la campagne "Show your face", afin que l'on institue un Programme national de lutte contre les Hépatites.

En attendant, elle appelle les Togolais au dépistage, à la vaccination contre cette maladie silencieuse mortelle et au traitement. Et pour une sensibilisation plus directe, la LTLH promet une sensibilisation en langues locales pour atteindre le maximum de Togolais.

Représentante du représentant résident de l'OMS, Dr Koko Lawson-Evi, est revenue sur les actions que l'OMS entend mettre en branle jusqu'à l'horizon 2030. " Les hépatites tuent autant que le Sida, sinon plus que le Sida", a-t-elle enfin averti.