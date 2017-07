Ile Maurice: Fire Certificate - L'expiration après trois ans ?

Par ailleurs, l'amendement à la loi régissant le Mauritius Fire and Rescue Service devrait aussi concerner les résidences privées qui ne requièrent pas de fire clearance et de fire certificate, contrairement aux bâtiments commerciaux. Or «très souvent, certains bâtiments résidentiels abritent des commerces au rez-de-chaussée. Comment peut-on octroyer un fire certificate à l'espace commercial et non à l'étage qui est résidentiel alors qu'il est aussi concerné dans l'éventualité d'un incendie ?», s'interroge-t-on.

Dans les milieux concernés, on accueille favorablement la nouvelle concernant l'amendement. La raison : très souvent, une fois que le certificat a été octroyé à un propriétaire de bâtiment, «c'est la fin». «On ne peut que le révoquer dans l'éventualité que le propriétaire n'assure pas la maintenance du système d'alarme et l'extincteur n'est pas assuré, par exemple. Ou encore, le fire drill n'est pas mené chaque année, comme préconisé», explique-t-on.

La Mauritius Fire and Rescue Service Act devrait être amendée. Pour cause, le fire certificate devrait être renouvelé tous les trois ans, dit-on dans les milieux concernés. Jusqu'à présent, l'éligibilité de ce certificat est indéfinie. À moins qu'il ne soit révoqué pour non-respect des conditions liées à son émission.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.