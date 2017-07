Ile Maurice: 55 % d'échec par matière - La formation de base des aspirants médecins «pas solide»

Et si, malgré tout, des étudiants choisissent d'aller dans des universités qui ne sont pas sur la liste ? Dans ce cas, on laisse entendre, qu'ils ne pourront exercer au pays, étant donné que le MC ne procédera pas à leur enregistrement.

L'on souligne que de plus en plus d'étudiants choisissent de rester à Maurice pour leurs études de médecine. Cela, après que le MC a légiféré autour des universités étrangères où les Mauriciens peuvent étudier. Cette liste avait vu l'élimination de nombreuses universités d'Europe de l'Est.

Quid des candidats qui disent que les examens ont favorisé les étudiants du SSR Medical College et de l'UoM ? À cela, on répond que ce constat n'est pas correct, étant donné que certains élèves ayant étudié en Chine ont réussi ces examens. «L'examen Pre Reg évalue la base des études médicales. Peu importe le pays ou l'université où le candidat a étudié, les sujets restent les mêmes», explique-t-on au MC.

