Et cela, en vue de permettre aux pays membres, de tirer un meilleur profit des activités d'exploitation de cette ressource non renouvelable. La prochaine réunion du conseil des ministres se tiendra en Angola.

Elle vise à promouvoir les initiatives communes et les projets en matière de politiques et de stratégies de gestion dans tous les domaines de l'industrie pétrolière.

Et les assises d'Abidjan avaient entériné le changement de nom de l'organisation, le budget 2017- 2018 du Secrétariat de l'Appo et du Fonds Appo pour la coopération technique.

En effet, réunis en session extraordinaire le 24 juillet 2017 à Abuja au Nigeria, les travaux de ce conseil des ministres ont porté sur l'étude d'évaluation et de réforme des organes, des instances et autres structures de l'Appo. Lors de cette rencontre, les ministres ont également traité des cas de vacances de postes au sein des organes permanents.

La relance des activités de l'Organisation des producteurs de pétrole africains (Appo) préoccupe le ministre du Pétrole, de l'Energie et du Développement des Energies Renouvelables, Thierry Tanoh, et ses pairs africains des pays membres de cette organisation.

