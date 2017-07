Cote d'Ivoire: Aucun avion (bombardier) d'Air Côte d'Ivoire cloué au sol

Au sixième jour des Jeux de la Francophonie en Côte d'Ivoire, les phases finales en sport et en culture ont… Plus »

À cette date donc du 26 juillet 2017, aucun avion d'Air Côte d'Ivoire n'est cloué au sol. Nous sommes formels sur la question , et tenons à rassurer les clients de la compagnie, ainsi que nos partenaires et autorités pour leur confiance ».

« Aucun avion d'Air Côte d'Ivoire, à plus forte raison un bombardier, n'est cloué au sol. Comme dans toutes les compagnies, nous pouvons avoir des avions qui sont en panne, mais ils ne sont pas cloués au sol. Une panne ça se gère et l'avion repart. Tous nos avions volent en ce moment .

Rencontrée mercredi 26 juillet 2017 à Ouagadougou en marge d'une réunion internationale dans la capitale burkinabè, la haute direction de la compagnie aérienne nationale de Côte d'Ivoire a donné des informations sur sa situation actuelle, après l'acquisition récente et très remarquée d'un Airbus 320 neuf et de nouvelle génération.

