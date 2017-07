Cote d'Ivoire: Athlétisme (relais 4x100-masculin-feminin) - La Côte d'Ivoire décroche deux médailles d'or

Au sixième jour des Jeux de la Francophonie en Côte d'Ivoire, les phases finales en sport et en culture ont… Plus »

Ça représente beaucoup pour moi et les autres patriotes", a ajouté Ta Lou. Chez les hommes, Francis Koné Gogbeu, Arthur Cissé Gué, Aurel Eme Tchan Bi Chan et Wilfried Serge Koffi Hua ont été simplement sublimes en s'imposant en 39"39.

Dernière relayeuse, Ta Lou (4ème du 100m et 200m des JO Rio 2016) a fait vibrer les 4000 spectateurs du stade Félix Houphouët-Boigny, en franchissant la ligne d'arrivée loin devant les Camerounaises (45"23) et les Canadiennes (45"84).

