Cote d'Ivoire: Organisation du 3ème congrès du RDR - Les consignes de Bictogo et Touré Mamadou aux secrétaires départementaux

Au sixième jour des Jeux de la Francophonie en Côte d'Ivoire, les phases finales en sport et en culture ont… Plus »

C'est ensemble que nous devons nous accorder sur la nouvelle direction qui doit nous diriger. C'est ensemble que nous devons nous accorder sur l'architecture et les nouvelles structures du parti et ceux qui doivent les animer.

« Nous ne devons pas ignorer que le contexte politique actuel appelle à se poser des questions aussi bien en interne et en externe, par rapport à nos alliés. C'est un congrès qui se situe dans un contexte mouvant et qui impose à nous, militants du RDR, d'être encore plus rassemblés et plus solidaires.

Pour une implication plus accrue dans la mobilisation pour le 3ème congrès ordinaire du RDR, le pré- sident de la Commission mobilisation, appuyé par le président du Comité d'organisation, a échangé hier, à la rue Lepic avec les 107 secrétaires départementaux du RDR. Touré Mamadou et Adama Bictogo ont demandé aux "préfets" du parti de se mettre en ordre de bataille pour dépasser l'objectif de 65 000 militants attendus au Palais des sports de Treichville pour démontrer à la face de la Nation que le RDR est la première force politique en Côte d'Ivoire.

Copyright © 2017 Le Patriote. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.