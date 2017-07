Burkina Faso: Production de l'énergie solaire par des particuliers - Des conditions d'achat par la SONABEL en débat

Il a, en sus, rassuré de la disponibilité de son institution à accompagner le secteur de l'énergie à travers les instruments et outils comme la Facilité d'assistance technique (FAT) et le Plan d'investissement extérieur européen (PIE).

Cette ressource endogène, a-t-il poursuivi, est d'autant plus utile dans la mesure où, en plus de constituer une énergie propre, elle sera pourvoyeuse d'emplois à travers son exploitation.

L'attention a aussi été porté sur les cahiers des charges d'accès et de raccordement au réseau du photovoltaïque ainsi que les modalités administratives de traitement des dossiers, de réception, de mise en service et de contrôle des installations solaires photovoltaïques.

Pour ce faire, les participants se sont penchés sur le contenu du rapport de ladite étude. Les sujets qui ont fait l'objet d'examen sont entre autres, les mécanismes relatifs à l'agrément des équipements photovoltaïques et la certification des installateurs des systèmes solaires, les procédures administratives et les modalités de gestion des autorisations et des déclarations.

