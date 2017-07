Burkina Faso: 2iE - 720 chambres pour augmenter la capacité d'hébergement

Selon lui, en soutenant 2iE, la Banque mondiale et le Burkina Faso contribuent à attirer davantage d'étudiants afin de stimuler l'innovation et la productivité au sein des économies africaines en cours de diversification, et enfin de combler le besoin sans cesse croissant d'ingénieurs dans les domaines stratégiques que sont l'eau, l'énergie, l'environnement et les infrastructures en Afrique.

En effet, cette institution de formation, fleuron de l'Afrique, devait impérativement augmenter ses capacités en infrastructures pédagogiques et d'hébergement, améliorer la qualité de ses formations et programmes de recherche avec toutes les activités connexes », a soutenu Pierre Laporte.

Pour le directeur des opérations de la Banque mondiale, Pierre Laporte, l'acte de son institution pour la réalisation et l'équipement de ces infrastructures, s'inscrit dans sa volonté de soutenir le développement dans le monde à travers une réduction significative de la pauvreté et la promotion d'une croissance partagée, dans un contexte où l'Afrique fait face à des contraintes de développement.

Il me plaît de vous assurer que le Burkina Faso, pour sa part, en tant que pays-hôte qui a déjà fortement contribué à la mobilisation des ressources du plan d'investissement de 2iE et qui croît en l'intégration africaine, ne managera aucun effort pour permettre à cette institution de franchir les obstacles qui ne manqueront certainement pas de se dresser sur son chemin », a indiqué le ministre.

Outre les 12 bâtiments de logement, ces travaux ont permis l'équipement des chambres en mobiliers, la viabilisation et la sécurisation du site de l'école, la rénovation et l'équipement du village scientifique.

Pour le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Niouga Ambroise Ouédraogo, l'inauguration de ces 12 bâtiments permet au 2iE de se conformer aux standards internationaux. Selon lui, ces infrastructures de niveau international que l'institut ne cesse de se doter et la qualité de son offre de formation a permis à l'école d'être certifiée ISO-9001, version 2008.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.