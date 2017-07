Burkina Faso: CNSS - Une colonie pour promouvoir la cohésion sociale

La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), organise du 22 juillet au 4 août 2017 à Ouagadougou, une colonie de vacances inter-organismes pour promouvoir la cohésion sociale. Au nombre de 250, les colons sont venus du Mali, du Bénin, du Burkina Faso et du Niger.

La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), dans sa mission de garantir la sécurité sociale et le bien-être des peuples, vise cette fois-ci, la jeune enfance pour atteindre ses objectifs sociaux. Elle organise à cet effet, la 27e édition de la colonie de vacances annuelles inter-organismes, en vue de promouvoir la cohésion sociale.

Cette manifestation qui se tient du 22 juillet au 4 août 2017 à Ouagadougou sous le thème : « Droit des enfants et défis sécuritaires », réunit des enfants de 9 à 12 ans venus de la sous-région (Bénin, Mali, Niger et Burkina Faso).

Selon la représentante du directeur général de la CNSS, Laurentine Zida, l'objectif de cette rencontre est d'inculquer aux tout-petits, socle de développement de chaque pays, les vertus sociales tels que l'esprit de solidarité, d'équipe, l'acceptation de l'autre, le savoir-vivre en communauté.

« La frange jeune constitue l'avenir de tout pays, lui crée un cadre sain et sécurisé d'animation, d'épanouissement et d'éducation constitue un des meilleurs gages de préparation adéquate pour le futur de nos nations », a-t-elle expliqué. Pour elle, cette activité est la manifestation de tout l'intérêt et de l'importance qu'accorde la CNSS à la jeunesse du Burkina Faso et de la sous-région.

Le directeur de la colonie, Dr Jean Paul Ouédraogo, a exprimé sa gratitude aux organismes de sécurité sociale de la sous-région, pour avoir pris cette initiative qui, selon ses dires, date de 30 ans et fait cohabiter et vivre-ensemble des jeunes autour d'activités ludiques, culturelles, sportives et artistiques très bénéfiques pour leurs âges.

« Ce sont des moments privilégiés ayant des finalités d'éducation, d'épanouissement, d'apprentissage de la socialisation et de la citoyenneté », a-t-il laissé entendre.

Ce cadre permettra aussi aux enfants de cultiver en eux, l'esprit de solidarité, de fraternité, et de favoriser le brassage et l'intégration entre les différents pays représentés.

Car, selon lui, la meilleure façon de mettre en œuvre cette intégration tant souhaitée dans les différents pays, est de la cultiver dans l'esprit et les cœurs des plus jeunes, lendemains de toute nation.

Pour l'éveil des enfants

A cela, il a ajouté qu'en plus d'être une activité de loisirs, cette colonie sera une occasion d'éveil et de sensibilisation pour les enfants.

Il a expliqué que ces enfants vont apprendre en jouant. Ils feront des travaux manuels pour apprendre à confectionner des objets de décoration et de souvenir comme des fleurs, des guirlandes et auront droit à une conférence sur les « les droits des enfants et les défis sécuritaires », d'ailleurs thème de la colonie.

« Cette activité permettra aux enfants de bénéficier dans de conditions de sécurité renforcée, de vacances saines, utiles et agréables après une année scolaire bien remplie », a-t-il indiqué.

Le gouverneur de la région du Centre, président de la cérémonie d'ouverture, Joachim Somda, s'est dit très honoré du choix de sa région pour abriter un évènement d'une telle ampleur.

Il a souhaité la pérennisation de cette colonie, qui, pour lui, offre une occasion pour les enfants de découvrir non seulement la richesse et la diversité culturelle des pays hôtes, mais aussi de cultiver en eux la solidarité, le savoir-vivre en société, la convivialité, la tolérance et l'acceptation de la différence.

Il a dans, ce sens, donné un aperçu de l'historique de la région du Centre aux colons. Il a, par ailleurs, apprécié le choix du thème « Droits des enfants et défis sécuritaires », au regard de la situation sécuritaire que vit une bonne partie des pays de la sous-région et de l'importance pour les enfants, de connaître leurs droits.

M. Somda a conclu en souhaitant la pérennisation de cette activité très importante pour le bien-être de la frange jeune. Les vacanciers eux, sont très heureux et s'amusent très bien. «Je suis très content d'être ici. Je me suis fait beaucoup d'amis avec qui on s'amuse très bien.

C'est la première fois pour moi de participer à cette colonie, je ne connais pas beaucoup de choses mais j'apprends avec mes amis », a notifié le Nigérien Ahmed, âgé de 9 ans.